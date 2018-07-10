В Кремле прокомментировали сравнение российской власти с мафией

В Кремле объяснили слова американского сенатора Джона Кеннеди, побывавшего недавно в Москве и заявившего, что иметь дело с российским правительством все равно, что с мафией, стереотипами и русофобией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что младший сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди действительно был в составе американской делегации, «имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством». Однако Песков подчеркнул, что не знает, в каком контексте были сказаны его слова.
Тем не менее, добавил он, в Кремле «прекрасно понимают», что американские политики мыслят стереотипами.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением».
Делегация американских конгрессменов, в которую входил сенатор Джон Кеннеди, посетила Москву с 30 июня по 4 июля. По итогам поездки сенатор сделал ряд заявлений, в том числе, комментируя свои переговоры с российскими представителями, он сказал, что «это, действительно, как иметь дело с мафией». Кроме того, он назвал главу российского МИД «задирой» и заявил, что переговоры не задались с самого начала, когда сенатор обратился к министру «господин посол».
Тем не менее, добавил он, в Кремле «прекрасно понимают», что американские политики мыслят стереотипами.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением».
Делегация американских конгрессменов, в которую входил сенатор Джон Кеннеди, посетила Москву с 30 июня по 4 июля. По итогам поездки сенатор сделал ряд заявлений, в том числе, комментируя свои переговоры с российскими представителями, он сказал, что «это, действительно, как иметь дело с мафией». Кроме того, он назвал главу российского МИД «задирой» и заявил, что переговоры не задались с самого начала, когда сенатор обратился к министру «господин посол».
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