Протяженность столичной подземки вырастет втрое

Протяженность Московского метрополитена увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом.
Как сообщает ТАСС, московский градоначальник вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым осмотрели строящийся в Москве крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская». Уникальность этого узла в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. А его основой станут две строящихся станции — «Нижегородская» Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.
В ходе осмотра Собянин рассказал, что сейчас в столице «строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД)». В результате наземное и подземное метро Москвы протянется на тысячу километров, то есть станет практически в три раза больше, чем в 2010 году.
Кроме того, добавил мэр, четыре строящихся хорды Москвы, ЦКАД и другие объекты прибавят еще около двух километров дорог.
В свою очередь министр транспорта Дитрих заявил, что московский железнодорожный узел перевозит более половины пригородных пассажиров всей страны.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Московском метрополитене будет завершено строительство 17 новых станций. С начала же года в столичной подземке открылись восемь станций. Общая протяженность участков между ними составила около 16,7 километра.
В ходе осмотра Собянин рассказал, что сейчас в столице «строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД)». В результате наземное и подземное метро Москвы протянется на тысячу километров, то есть станет практически в три раза больше, чем в 2010 году.
Кроме того, добавил мэр, четыре строящихся хорды Москвы, ЦКАД и другие объекты прибавят еще около двух километров дорог.
В свою очередь министр транспорта Дитрих заявил, что московский железнодорожный узел перевозит более половины пригородных пассажиров всей страны.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Московском метрополитене будет завершено строительство 17 новых станций. С начала же года в столичной подземке открылись восемь станций. Общая протяженность участков между ними составила около 16,7 километра.
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