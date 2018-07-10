Девятый подросток эвакуирован из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели на поверхность еще одного мальчика из футбольной команды, заблокированной в пещере Тхам Луанг.
Третий, заключительный этап спасательной операции начался сегодня днем. К настоящему времени из затопленной пещеры эвакуированы уже девять подростков, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Под землей остаются еще трое юных футболистов и их 25-летний тренер.
Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказались заблокированы в пещере, вход в которую затопило ливнем. Спасатели смогли пробиться к ним лишь спустя 10 дней и обнаружили всех живыми.
В поисково-спасательной операции принимают участие около ста водолазов из разных стран. Дайверы за несколько дней научили детей дышать с аквалангом и теперь выводят их по одному по затопленным подземным коридорам длиной около 5 километров. После подъема истощенных детей сразу отправляют в больницу. Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов.
Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказались заблокированы в пещере, вход в которую затопило ливнем. Спасатели смогли пробиться к ним лишь спустя 10 дней и обнаружили всех живыми.
В поисково-спасательной операции принимают участие около ста водолазов из разных стран. Дайверы за несколько дней научили детей дышать с аквалангом и теперь выводят их по одному по затопленным подземным коридорам длиной около 5 километров. После подъема истощенных детей сразу отправляют в больницу. Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов.
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