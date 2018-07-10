Джордж Клуни попал под Mercedes на Сардинии

Ехавший на скутере Джордж Клуни столкнулся с автомобилем Mercedes на итальянском острове Сардиния в деревне
Коста-Кораллина.
По данным итальянских СМИ, авария случилась по вине водителя Mercedes, который совершил резкий маневр на дороге. После ДТП голливудский актер был госпитализирован, однако его жизни ничто не угрожает.
На фото с места ДТП, которое публикует The Daily Mail, видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло и повреждены регистрационные номера. Людей на снимке нет, однако на переднем плане виднеется огнетушитель.
Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. На Сардинию 57-летний американский актер приехал для съемок сериала по мотивам романа писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22» (Catch-22, 1961 г.).
На фото с места ДТП, которое публикует The Daily Mail, видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло и повреждены регистрационные номера. Людей на снимке нет, однако на переднем плане виднеется огнетушитель.
Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. На Сардинию 57-летний американский актер приехал для съемок сериала по мотивам романа писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22» (Catch-22, 1961 г.).
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