    Джордж Клуни попал под Mercedes на Сардинии

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    Джордж Клуни попал под Mercedes на Сардинии

    Джордж Клуни попал под Mercedes на Сардинии

    Ехавший на скутере Джордж Клуни столкнулся с автомобилем Mercedes на итальянском острове Сардиния в деревне Коста-Кораллина.

    По данным итальянских СМИ, авария случилась по вине водителя Mercedes, который совершил резкий маневр на дороге. После ДТП голливудский актер был госпитализирован, однако его жизни ничто не угрожает.

    На фото с места ДТП, которое публикует The Daily Mail, видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло и повреждены регистрационные номера. Людей на снимке нет, однако на переднем плане виднеется огнетушитель.

    Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. На Сардинию 57-летний американский актер приехал для съемок сериала по мотивам романа писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22» (Catch-22, 1961 г.).

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