    В ФНС раскрыли возраст старейшего бизнесмена России

    комментировать

    В ФНС раскрыли возраст старейшего бизнесмена России

    В ФНС раскрыли возраст старейшего бизнесмена России

    Старейшему предпринимателю, зарегистрированному в России, 94 года. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

    В ведомстве уточнили, что предприниматель проживает в Москве. Свой бизнес мужчина открыл в области розничной торговли.

    Он продает продукты, напиткаи и табачные изделияя в неспециализированных магазинах, передает ТАСС.

    Самому же юному российскому предпринимателю, по данным ФНС, 14 лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru