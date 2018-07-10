В ФНС раскрыли возраст старейшего бизнесмена России

Старейшему предпринимателю, зарегистрированному в России, 94 года. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
В ведомстве уточнили, что предприниматель проживает в Москве. Свой бизнес мужчина открыл в области розничной торговли.
Он продает продукты, напиткаи и табачные изделияя в неспециализированных магазинах, передает ТАСС.
Самому же юному российскому предпринимателю, по данным ФНС, 14 лет.
Он продает продукты, напиткаи и табачные изделияя в неспециализированных магазинах, передает ТАСС.
Самому же юному российскому предпринимателю, по данным ФНС, 14 лет.
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