    Синоптики прогнозируют грозу во время матча между Англией и Хорватией

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    Синоптики прогнозируют грозу во время матча между Англией и Хорватией

    Синоптики прогнозируют грозу во время матча между Англией и Хорватией

    Синоптики прогнозируют грозу во время матча между Англией и Хорватией
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • Дожди и грозы ожидаются в Москве в день полуфинального матча ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии.

    Гроза в Москве может начаться прямо во время игры между сборными Хорватии и Англии, сообщили синоптики.

    Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «11 июля в Москве потеплеет до 22–24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча».

    Сборные Англии и Хорватии сразятся за выход в финал чемпионата 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники».

    Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 10 июля, в первой серии полуфинала в Санкт-Петербурге сразятся команды Бельгии и Франции. Начало также в 21:00.

    Накануне уровень погодной опасности в Москве и пригороде был повышен с желтого до оранжевого, предпоследнего из возможных. А на выходных на столицу обрушились сильные дожди. Уровень выпавших осадков стал рекордным. Например, на улице Балчуг в центре столицы за несколько часов выпало около 44 миллиметров осадков при месячной норме для июля в 94 миллиметра.

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