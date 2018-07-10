Синоптики прогнозируют грозу во время матча между Англией и Хорватией

Дожди и грозы ожидаются в Москве в день полуфинального матча
ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии.
Гроза в Москве может начаться прямо во время игры между сборными Хорватии и Англии, сообщили синоптики.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «11 июля в Москве потеплеет до 22–24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча».
Сборные Англии и Хорватии сразятся за выход в финал чемпионата 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники».
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 10 июля, в первой серии полуфинала в Санкт-Петербурге сразятся команды Бельгии и Франции. Начало также в 21:00.
Накануне уровень погодной опасности в Москве и пригороде был повышен с желтого до оранжевого, предпоследнего из возможных. А на выходных на столицу обрушились сильные дожди. Уровень выпавших осадков стал рекордным. Например, на улице Балчуг в центре столицы за несколько часов выпало около 44 миллиметров осадков при месячной норме для июля в 94 миллиметра.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «11 июля в Москве потеплеет до 22–24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча».
Сборные Англии и Хорватии сразятся за выход в финал чемпионата 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники».
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 10 июля, в первой серии полуфинала в Санкт-Петербурге сразятся команды Бельгии и Франции. Начало также в 21:00.
Накануне уровень погодной опасности в Москве и пригороде был повышен с желтого до оранжевого, предпоследнего из возможных. А на выходных на столицу обрушились сильные дожди. Уровень выпавших осадков стал рекордным. Например, на улице Балчуг в центре столицы за несколько часов выпало около 44 миллиметров осадков при месячной норме для июля в 94 миллиметра.
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