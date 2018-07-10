В Москве из сейфа в отеле Marriott украли 22 млн рублей

Полиция ищет неизвестных, укравших 22 млн рублей из сейфа в апартаментах отеля Marriott в центре Москвы.
С заявлением о краже в полицию обратился бизнесмен, который арендовал апартаменты в отеле.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, вор свободно зашел в номер, взломал сейф и похитил 20 млн рублей и 35 тыс. долларов. Общая сумма ущерба составила 22,2 млн рублей.
Полицейские просматривают камеры, а также проверяют персонал отеля, который имеет свободный доступ в апартаменты.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, вор свободно зашел в номер, взломал сейф и похитил 20 млн рублей и 35 тыс. долларов. Общая сумма ущерба составила 22,2 млн рублей.
Полицейские просматривают камеры, а также проверяют персонал отеля, который имеет свободный доступ в апартаменты.
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