В Москве в отделении «Почты России» найдены посылки с огнестрельным оружием

Полицейские разбираются с партией оружия, которую обнаружили в посылках в одном из почтовых отделений Москвы.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о найденных в сортировочном цехе 11 посылках с огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами сообщили сотрудники отделения «Почты России», которое находится на Краснопрудной улице.
Все посылки изъяты, их содержимое будет направленно на исследование. Проводится проверка, устанавливаются все причастные к этому инциденту.
Все посылки изъяты, их содержимое будет направленно на исследование. Проводится проверка, устанавливаются все причастные к этому инциденту.
Комментарии