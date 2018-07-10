    В Москве в отделении «Почты России» найдены посылки с огнестрельным оружием

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    В Москве в отделении «Почты России» найдены посылки с огнестрельным оружием

    В Москве в отделении «Почты России» найдены посылки с огнестрельным оружием

    Полицейские разбираются с партией оружия, которую обнаружили в посылках в одном из почтовых отделений Москвы.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о найденных в сортировочном цехе 11 посылках с огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами сообщили сотрудники отделения «Почты России», которое находится на Краснопрудной улице.

    Все посылки изъяты, их содержимое будет направленно на исследование. Проводится проверка, устанавливаются все причастные к этому инциденту.

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