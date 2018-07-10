Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 156

В Японии продолжает расти число погибших в результате мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней.
Согласно последним данным, которые привели власти Японии, жертвами природной стихии стали уже 156 человек.
Мощные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун», обрушились на Японию в середине прошлой недели. Потоки воды привели к разливу рек и сходу оползней. Бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии, где были затоплены дороги и остановили работу крупные предприятия. Проблема осложняется 30-градусной жарой, отключением электричества и водопроводной воды. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова, отмечает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин выразил японскому премьеру Синдзо Абэ соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.
Мощные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун», обрушились на Японию в середине прошлой недели. Потоки воды привели к разливу рек и сходу оползней. Бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии, где были затоплены дороги и остановили работу крупные предприятия. Проблема осложняется 30-градусной жарой, отключением электричества и водопроводной воды. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова, отмечает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин выразил японскому премьеру Синдзо Абэ соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.
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