    Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 156

    комментировать
    Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 156

    Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 156

    Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 156
  • Фото: Reuters © 2018

    • В Японии продолжает расти число погибших в результате мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней.

    Согласно последним данным, которые привели власти Японии, жертвами природной стихии стали уже 156 человек.

    Мощные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун», обрушились на Японию в середине прошлой недели. Потоки воды привели к разливу рек и сходу оползней. Бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии, где были затоплены дороги и остановили работу крупные предприятия. Проблема осложняется 30-градусной жарой, отключением электричества и водопроводной воды. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.

    Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова, отмечает ТАСС.

    смотретьЧисло жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек
    Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек
    Накануне президент России Владимир Путин выразил японскому премьеру Синдзо Абэ соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru