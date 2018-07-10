    Россияне назвали главного кандидата на победу в ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Соколов
    Россияне назвали главного кандидата на победу в <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Россияне назвали главного кандидата на победу в ЧМ-2018

    Россияне назвали главного кандидата на победу в <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Соколов

    • Главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу российские болельщики считают сборную Франции.

    По данным ВЦИОМ, в победе французской сборной уверен каждый пятый россиянин — 21% опрошенных. Победу сборной Англии предрекают 18% респондентов, в сборную Хорватии верят 17%.

    Меньше всего голосов российских болельщиков получила бельгийская команда. Ее победы в мундиале ожидают 14% участников опроса.

    Социологи добавляют, что интерес россиян к чемпионату мира после поражения сборной России остался стабильным и составляет 69%. За игрой российских и хорватских футболистов следили две трети россиян — 68%.

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