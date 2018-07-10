Россияне назвали главного кандидата на победу в ЧМ-2018

Главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу российские болельщики считают сборную Франции.
По данным ВЦИОМ, в победе французской сборной уверен каждый пятый россиянин — 21% опрошенных. Победу сборной Англии предрекают 18% респондентов, в сборную Хорватии верят 17%.
Меньше всего голосов российских болельщиков получила бельгийская команда. Ее победы в мундиале ожидают 14% участников опроса.
Социологи добавляют, что интерес россиян к чемпионату мира после поражения сборной России остался стабильным и составляет 69%. За игрой российских и хорватских футболистов следили две трети россиян — 68%.
Меньше всего голосов российских болельщиков получила бельгийская команда. Ее победы в мундиале ожидают 14% участников опроса.
Социологи добавляют, что интерес россиян к чемпионату мира после поражения сборной России остался стабильным и составляет 69%. За игрой российских и хорватских футболистов следили две трети россиян — 68%.
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