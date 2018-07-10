Американский сенатор после визита в РФ сравнил российские власти с мафией

Сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно совершивший визит в Россию, заявил, что российскому президенту Владимиру Путину «нельзя доверять».
Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно вернувшийся из поездки в Россию, считает, что сотрудничество с российскими властями больше похоже на сотрудничество с мафией. Его слова передает Associated Press.
Группа парламентариев из США приезжала в Россию 30 июня, в преддверии саммита Россия — США в Хельсинки. Сенаторы и конгрессмены приняли участие во встречах с главой российского МИД Сергеем Лавровым и с российскими парламентариями.
Джон Нили Кеннеди, младший сенатор от штата Луизиана: «В России нет политической философии. Это все равно, что сказать, какая политическая философия у мафии. Их философия — деньги и власть. Такова философия Путина».
Сенатор-республиканец также заявил, что не ожидает никакого прорыва от переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Джон Нили Кеннеди: «Путину нельзя доверять. Думаю, самое большее, что мы можем сделать — попытаться сдержать его».
Кеннеди также поделился своими впечатлениями от встречи с Лавровым. Он назвал российского министра «задирой» и заявил, что переговоры не задались с самого начала, когда сенатор обратился к министру «господин посол».
Группа парламентариев из США приезжала в Россию 30 июня, в преддверии саммита Россия — США в Хельсинки. Сенаторы и конгрессмены приняли участие во встречах с главой российского МИД Сергеем Лавровым и с российскими парламентариями.
Джон Нили Кеннеди, младший сенатор от штата Луизиана: «В России нет политической философии. Это все равно, что сказать, какая политическая философия у мафии. Их философия — деньги и власть. Такова философия Путина».
Сенатор-республиканец также заявил, что не ожидает никакого прорыва от переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Джон Нили Кеннеди: «Путину нельзя доверять. Думаю, самое большее, что мы можем сделать — попытаться сдержать его».
Кеннеди также поделился своими впечатлениями от встречи с Лавровым. Он назвал российского министра «задирой» и заявил, что переговоры не задались с самого начала, когда сенатор обратился к министру «господин посол».
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