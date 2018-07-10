В Тобольске на строящемся нефтехимическом комплексе запустили подачу газа

В Западной Сибири первый газ пошел на строящийся нефтехимический комплекс в Тобольске, который должен стать крупнейшим в России. Чтобы как можно скорее вдохнуть жизнь в этот проект, в рекордно короткие сроки была построена новая станция «Криогенмаша». 28 месяцев от закладки до пуска — это уровень самых высоких мировых стандартов.

Короткая церемония состоялась у построенной и уже готовой к работе станции. Обязательная красная кнопка — символ, который должен подчеркнуть знаковый момент. Технический газ (его еще иногда называют промышленным) — это особое направление отрасли. Газообразный азот и сжатый воздух как раз и подает теперь станция. Первый лежит в основе промышленной и пожарной безопасности, второй нужен для работы систем управления и продувки трубопроводов.



Александр Мазин, директор по стратегическому развитию ПАО «Криогенмаш»: «С того момента, как мы стали подавать в сеть азот и воздух, все остальные технические процессы уже могут переходить к стадии пусконаладки и проверки работы автоматики».



Все процессы на станции, как того и требует время, удаленно управляются автоматикой. Руками никто, конечно, вентиль не крутит. Работали над проектом чуть больше двух лет. Сроки для такого объекта кратчайшие. В строительство вложили 3 миллиарда рублей. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Гордеева.