В самую южную сирийскую деревню пришел российский гуманитарный груз

Российские военные доставили продовольственную помощь в самый южный населенный пункт Сирии, расположенный в провинции Дераа. Деревня Аль-Мутайя была доведена боевиками до гуманитарной катастрофы. Террористы не пропускали сюда никакие гуманитарные конвои. После присоединения к процессу мирного урегулирования местное население получило возможность вернуться к нормальной жизни.

В провинции Дераа долгие годы хозяйничали террористы запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» и так называемой Свободной сирийской армии. Подконтрольная им территория теперь сужается, как шагреневая кожа. Боевики лишились поставок оружия и боеприпасов через сопредельные государства.



Это крайняя застава сирийских погранвойск на границе с Иорданией, до нее буквально километр. Так далеко российская гуманитарная миссия еще никогда не добиралась. В нескольких километрах отсюда расположены позиции боевиков, поэтому колонна выехала в сопровождении бойцов военной полиции и бронетехники. Осторожность не помешает.



Автомобили медленно продвигались по единственной в этих местах асфальтированной дороге, то и дело вперед выезжала машина разведки. На пути все чисто. Опасения, что в каком-нибудь из сел по дороге может быть устроена провокация, оказались напрасными. Напротив, сирийских военных встречали как освободителей. Когда виднелся российский гуманитарный конвой, люди выходили на дорогу, чтобы поприветствовать.



Боевики все чаще сдают города практически без боя. Они либо уходят, либо, сложив оружие, присоединяются к режиму прекращения огня. Аль-Мутайя — один из таких населенных пунктов, сюда сотрудники российского центра по примирению привезли гуманитарную помощь.



Алексей Цыганков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС): «Это то, что помогает им на первых порах пережить те трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, которые были много лет под контролем боевиков, которые, как вы знаете, доводили населенные пункты и мирных жителей до гуманитарной катастрофы. Они не допускали туда никакой помощи, а если что-то попадало, все изымалось или запрашивались баснословные деньги за выкуп еды и воды».



За водой местные жители подъезжают не только с канистрами. Стараясь запастись впрок, они наполняют цистерны. К грузовику с гуманитарной помощью люди выходят не сразу, но спустя буквально полчаса даже выстраивается в очередь. Молва о том, что русские привезли продукты, быстро разносится по селу.



Местный житель: «Спасибо российским военным и сирийской армии! Долгое время мы жили в страхе под игом боевиков, по-другому и не скажешь. Не было электричества, чистой питьевой воды, лекарств. Видимо, теперь это в прошлом».



Переговорщик, старейшина села, предпочитая не называть свое имя, благодарит российских военных.



Старейшина населенного пункта: «Основная проблема для нас в том, что нет электричества и топлива для генераторов. Остановились насосы, мы не можем выкачать воду из подземных источников. Не работают пекарни, город остался без хлеба. Как только энергоснабжение восстановится, жизнь улучшится в разы».



Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, многие из местных жителей прошли через тюрьмы боевиков. Мухаммед попал в застенки лишь за то, что был госслужащим. Троих его родственников боевики и вовсе казнили.



Мухаммед Аль Адауи, местный житель: «Я провел в плену 15 дней. За мое освобождение боевики потребовали выкуп. Моя семья отдала последнее, потом даже не на что было купить хлеб».



Число таких населенных пунктов, как Аль-Мутайя, освобожденных и перешедших на сторону сирийского правительства, в провинции Дераа с каждым днем становится все большое. Гуманитарную помощь сотрудники российского центра по примирения доставят в каждый из них.