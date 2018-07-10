В центре Москвы выстроилась очередь за «умными колонками» «Яндекса»

Очередь выстроилась у магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы
из-за начала продаж «умной колонки» — устройства, предназначенного, как заявляют в компании, для облегчения и усовершенствования жизни человека.
Как сообщает РИА Новости, примерно за час до открытия магазина на улице перед ним стояло несколько десятков человек.
Продажи «умной колонки» от «Яндекс» на базе голосового помощника «Алиса» начались сегодня с 10:00 мск. Это первое устройство, разработанное в компании.
Для приема голосовых команд она снабжена семи чувствительными микрофонами. Станция играет музыку, пользователь может попросить «Алису» поставить трек, изменить громкость, перемотать и выполнить другие команды. Если станцию подключить к телевизору — можно смотреть кино и сериалы из онлайн-видеосервисов. Кроме того, приставка может помогать и в повседневных делах, выполняя функции смартфона: с ее помощью можно завести будильник, узнать последние новости, прогноз погоды и ситуацию на дорогах.
Внутри колонки есть вуфер и два радиатора для глубоких басов и два твитера для высоких частот. Станция «выдает честные 50 ватт», говорят разработчики. В колонке имеется доступ к музыкальным сервисам «Яндекса».
Продажи «умной колонки» от «Яндекс» на базе голосового помощника «Алиса» начались сегодня с 10:00 мск. Это первое устройство, разработанное в компании.
Для приема голосовых команд она снабжена семи чувствительными микрофонами. Станция играет музыку, пользователь может попросить «Алису» поставить трек, изменить громкость, перемотать и выполнить другие команды. Если станцию подключить к телевизору — можно смотреть кино и сериалы из онлайн-видеосервисов. Кроме того, приставка может помогать и в повседневных делах, выполняя функции смартфона: с ее помощью можно завести будильник, узнать последние новости, прогноз погоды и ситуацию на дорогах.
Внутри колонки есть вуфер и два радиатора для глубоких басов и два твитера для высоких частот. Станция «выдает честные 50 ватт», говорят разработчики. В колонке имеется доступ к музыкальным сервисам «Яндекса».
Яндекс представил свою станцию со встроенным голосовым помощником «Алиса», которая проигрывает музыку, находит и показывает кино. Цена мультимедиа-платформы 9990 рублей. Купить ее можно будет летом.Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.
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