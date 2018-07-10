Депутат Рады назвал повышение газовых цен «бредятиной» и «убийством Украины»

Украинский депутат выразил мнение, что дальнейший рост цен на голубое топливо приведет к непоправимым последствиям.

Местным СМИ депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что повышение цен на газ на Украине — это «убийство страны». По словам парламентария, на Украине самые высокие в Европе цены на природное топливо по отношению к зарплатам граждан, после оплаты счетов за коммунальные услуги у людей совсем не остается средств на жизнь.



Вадим Рабинович, депутат Верховной рады Украины: «Рассказывать, что нам надо еще повышать цену на газ, чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни в одной стране мира нет население не имеет таких расходов на газ. Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить, у них все уходит на коммунальные услуги».



Рабинович резко высказался об украинских властях. Он обвинил руководство страны в недальновидности, которая может привести к остановке подачи воды по всей стране.



Вадим Рабинович: «У власти находятся экономические тупицы. Сегодня „Киевводоканал“ объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие „Днепразот“ приостанавливает работу. „Днепразот“ — это единственный, кто производит хлор для обеззараживания воды, другого нет. Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь. Ну, есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?»



Повышение цен на газ для украинского населения — это одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву очередного кредита. Программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования рассчитана на 4 года. Она предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов.



Первый транш на сумму 5 миллиардов был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй на 1,7 миллиарда. В 2016–2017 годах Украина получила еще два транша по миллиарду долларов каждый, а пятый надеялась получить до конца прошлого года, но деньги не выделены до сих пор.