В Лондоне баррель нефти Brent подорожал до $78,54

Углеводороды эталонных марок демонстрируют подъем. Инвесторы отреагировали на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают заметного сокращения экспорта черного золота из Ирана.

На Лондонской бирже ICE Futures к 7:50 по Москве котировка сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до 78 долларов 54 центов за баррель (+0,60%). На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в августе подорожала на до 74 долларов 27 центов за баррель (+0,57%).



По итогам торгов в понедельник стоимость Brent выросла в цене на 1,24% и достигла отметки в 78 долларов 7 центов за баррель, тогда как WTI подорожала всего на 0,07% и к закрытию сессии стоила 73 доллара 85 центов за баррель.