В Ульяновской области после распыления химикатов начался массовый мор пчел

Пчеловоды Ульяновской области готовятся подать в суд на местную агрофирму. Предприятие обработало поля удобрением, которое привело к массовой гибели насекомых. Недомогание почувствовали и сельские жители, которые в момент распыления находились на пасеках.

Пасеку Василия Романова обработали как следует. Теперь на его участке нет никаких насекомых-вредителей, правда, пчел тоже нет. Раньше в это время он уже собирал первый урожай, но сейчас его неправильные пчелы не способны делать даже неправильный мед.



Пасечники уверены, что пчелы погибли от «Эйфории». Так называется средство, которым местная агрофирма с воздуха обработала свои поля. Дозу «Эйфории» получили насекомые сразу в нескольких районах Ульяновской области.



Самолет аграриев летал над полями без предупреждения, в нарушение всех правил. По словам местных жителей, досталось не только насекомым. Люди опасаются, что экологически чистых продуктов в деревнях не останется, если над их домами и дальше будут распылять химикаты.



Поговорив с коллегами, пасечники выяснили, что счет отравленных пчел идет на тысячи. Соседние Самарскую и Саратовскую области тоже поморили. Компания «Агроинвест» вину признает не полностью, а только в той части, что население забыли оповестить. Предприниматели уверяют, что их яд не такой уж ядовитый, но готовы дать деньги на новые ульи, если пасечники докажут, что гибель пчел наступила именно от препарата. Подробности — репортаже корреспондента Александры Тонких.