СМИ: участник съемочной группы обвинил Джонни Деппа в рукоприкладстве

В прессе появилась информация о новом скандале с участие Джонни Деппа. Один из членов съемочной группы фильма «Город лжи» утверждает, что артист поднял на него руку.
Как передает интернет-издание Page Six, судебный иск 6 июля был подан в суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Сообщается, что инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле 2017 года на съемках «Города лжи» (City of Lies).
Истец Грегг Брукс работал специалистом по подбору мест для съемок. Согласно его заявлению, Депп его дважды ударил в грудную клетку и оскорбил. Это случилось после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене с участием друзей актера. Из материалов следует, что сразу после инцидента Брукс обратился в полицию, чтобы добиться от Деппа выплаты компенсации (сумма не уточняется).
Ранее артиста уже обвиняли в рукоприкладстве. Кроме того, он судится с бывшими менеджерами. Депп заявил, что управленцы, которые помогали ему решать финансовые и налоговые проблемы, за несколько лет присвоили его миллионы.
Истец Грегг Брукс работал специалистом по подбору мест для съемок. Согласно его заявлению, Депп его дважды ударил в грудную клетку и оскорбил. Это случилось после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене с участием друзей актера. Из материалов следует, что сразу после инцидента Брукс обратился в полицию, чтобы добиться от Деппа выплаты компенсации (сумма не уточняется).
Ранее артиста уже обвиняли в рукоприкладстве. Кроме того, он судится с бывшими менеджерами. Депп заявил, что управленцы, которые помогали ему решать финансовые и налоговые проблемы, за несколько лет присвоили его миллионы.
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