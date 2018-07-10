Супертайфун «Мария» приближается к побережью Китая

Власти Китая ввели красный уровень опасности погодных явлений
из-за приближающегося тайфуна «Мария».
Наивысший уровень опасности введен на территории Китая, к материковой части которого приближается супертайфун, получивший имя «Мария». Предполагается, что уже завтра он принесет порывы ветра до 48 метров в секунду (172 километров в час) и сильные ливни в прибрежные районы провинций Фуцзянь и Чжэцзян, а также на северо-восток острова Тайвань и в восточную часть провинции Цзянсу.
Тропический циклон, которому присвоили классификацию «супертайфун» из-за скорости ветра выше 185 километров в час, приближается к побережью провинции Фуцзянь со скоростью около 30 километров в час.
Всем кораблям и судам предписано укрыться в безопасных бухтах. В прибрежных районах закрыты все туристические объекты, прекращено движение поездов. Из потенциально опасных мест началась эвакуация населения, пишет ТАСС.
Тропический циклон, которому присвоили классификацию «супертайфун» из-за скорости ветра выше 185 километров в час, приближается к побережью провинции Фуцзянь со скоростью около 30 километров в час.
Всем кораблям и судам предписано укрыться в безопасных бухтах. В прибрежных районах закрыты все туристические объекты, прекращено движение поездов. Из потенциально опасных мест началась эвакуация населения, пишет ТАСС.
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