Бастрыкин: фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в ближайшее время предъявят обвинение

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» добиться наказания всех виновных в трагедии.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с пострадавшими и родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове сообщил, что фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинение.
Бастрыкин пообещал, что расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону.
Среди семи обвиняемых — технический директор и управляющий торгового центра; руководитель и сотрудники компании, которая отвечала за систему пожарного оповещения, а также охранник, который не включил сигнализацию. По словам Бастрыкина, уже в этом месяце все пострадавшие смогут ознакомиться с материалами уголовного дела.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «На прошлой встрече мы приняли решение о том, что мы проведём следственный эксперимент. Сопоставим показания разных лиц: СМС, сигналы, звонки всех, кто там был. Люди должны получить четкий ответ, почему это произошло».
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большая часть из погибших — дети.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» всего проходят 11 человек. В конце мая были арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Задержан начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин.
Бастрыкин пообещал, что расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону.
Среди семи обвиняемых — технический директор и управляющий торгового центра; руководитель и сотрудники компании, которая отвечала за систему пожарного оповещения, а также охранник, который не включил сигнализацию. По словам Бастрыкина, уже в этом месяце все пострадавшие смогут ознакомиться с материалами уголовного дела.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «На прошлой встрече мы приняли решение о том, что мы проведём следственный эксперимент. Сопоставим показания разных лиц: СМС, сигналы, звонки всех, кто там был. Люди должны получить четкий ответ, почему это произошло».
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большая часть из погибших — дети.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» всего проходят 11 человек. В конце мая были арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Задержан начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин.
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