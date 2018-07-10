В США оскорбили покупавшего суши советника Трампа

Советнику президента США пришлось расстаться с купленным в кафе ужином из опасений, что он мог быть намеренно испорчен персоналом.
Как пишет The Washington Post, работники одного из вашингтонских ресторанчиков публично оскорбили советника президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивена Миллера, который купил у них ужин на вынос.
После того, как чиновник оплатил и забрал заказ, на улицу выбежал сотрудник заведения, который нецензурно бранился и показывал политику неприличные жесты. По сведениям издания, Миллеру пришлось выбросить ужин за 80 долларов в урну из опасений, что он мог быть намеренно испорчен трампоненавистниками. Миллер предположил, что кто-нибудь из них мог плюнуть в его еду или отравить ее.
Журналисты издания припомнили и другие случаи, когда сотрудникам Белого дома пришлось сталкиваться с негативной реакцией на них окружающих. Так владелица ресторана Red Hen в Виргинии Стефани Уилкинсон попросила покинуть заведение пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, послушав просьбы своих сотрудников: представителей сексуальных меньшинств и родственников нелегальных иммигрантов, которых, согласно введенным при Трампе правилам, насильно разлучали с детьми.
После того, как чиновник оплатил и забрал заказ, на улицу выбежал сотрудник заведения, который нецензурно бранился и показывал политику неприличные жесты. По сведениям издания, Миллеру пришлось выбросить ужин за 80 долларов в урну из опасений, что он мог быть намеренно испорчен трампоненавистниками. Миллер предположил, что кто-нибудь из них мог плюнуть в его еду или отравить ее.
Журналисты издания припомнили и другие случаи, когда сотрудникам Белого дома пришлось сталкиваться с негативной реакцией на них окружающих. Так владелица ресторана Red Hen в Виргинии Стефани Уилкинсон попросила покинуть заведение пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, послушав просьбы своих сотрудников: представителей сексуальных меньшинств и родственников нелегальных иммигрантов, которых, согласно введенным при Трампе правилам, насильно разлучали с детьми.
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