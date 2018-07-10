МЧС: в окрестностях Читы подтоплены несколько населенных пунктов

Под Читой
из-за паводков эвакуируют людей. Река Чита вышла из берегов, подтоплены несколько населенных пунктов и 10 дачных кооперативов.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю: «Паводковые воды подтопили участки в Береговом, Верх-Чите, Шишкино. Местами вода подошла к домам. В настоящее время проводится подворовый обход для уточнения обстановки. Кроме того, в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов в окрестностях Читы».
В МЧС также сообщили, что в Чите подтоплены несколько улиц, проездов и мостов.
Сообщение пресс-службы мэрии Читы: «В Центральном районе города Читы подтоплены дачные товарищества „Автомобилист“, „Лесная поляна“, „Мелиоратор“, „Садко“, „Светофор“, поселок Заречный. В общей сложности 150 участков. Было эвакуировано 70 человек. В Железнодорожном районе подтоплены ДНТ „Механизатор“, „Ремстрой“, „Биофабрика“, „Рассвет“. Эвакуировано 500 человек, 300 граждан выехали самостоятельно».
Движение общественного транспорта по зоне затопления ограничено. Также сообщается, что перекрыто движение по федеральной трассе Чита — Хабаровск в районе села Смоленка. Организован объезд для легкового и грузового транспорта, пишет «Интерфакс».
Паводок, который накануне подтопил шесть населенных пунктов Забайкальского края, угрожает трем десяткам садово-огороднических товариществ и шести многоквартирным домам в Чите. Глава региона объявила о введении режима чрезвычайный ситуации.
В МЧС также сообщили, что в Чите подтоплены несколько улиц, проездов и мостов.
Сообщение пресс-службы мэрии Читы: «В Центральном районе города Читы подтоплены дачные товарищества „Автомобилист“, „Лесная поляна“, „Мелиоратор“, „Садко“, „Светофор“, поселок Заречный. В общей сложности 150 участков. Было эвакуировано 70 человек. В Железнодорожном районе подтоплены ДНТ „Механизатор“, „Ремстрой“, „Биофабрика“, „Рассвет“. Эвакуировано 500 человек, 300 граждан выехали самостоятельно».
Движение общественного транспорта по зоне затопления ограничено. Также сообщается, что перекрыто движение по федеральной трассе Чита — Хабаровск в районе села Смоленка. Организован объезд для легкового и грузового транспорта, пишет «Интерфакс».
Паводок, который накануне подтопил шесть населенных пунктов Забайкальского края, угрожает трем десяткам садово-огороднических товариществ и шести многоквартирным домам в Чите. Глава региона объявила о введении режима чрезвычайный ситуации.
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