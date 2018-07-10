Джастин Бибер подтвердил слухи о помолвке с племянницей Алека Болдуина

Канадский
поп-певец Джастин Бибер подтвердил сообщения таблоидов о помолвке с известной американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин.
Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram под фотографией с моделью Хейли Болдуин сообщение, подтверждающее слухи о помолвке пары.
Джастин Бибер, певец: «Хотел немного подождать, чтобы что-то говорить, но новости распространяются быстро, слушай, все просто и ясно, Хейли, я так сильно люблю все, что связано с тобой! Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и сердечно. Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место! Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы так хорошо дополняем друг друга!»
Накануне в прессе появилась информация о помолвке Джастина Бибера и племянницы кинорежиссера и актера Алека Болдуина, которая произошла в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. В соцсетях это событие прокомментировали родители Бибера.
Джастин Бибер, певец: «Хотел немного подождать, чтобы что-то говорить, но новости распространяются быстро, слушай, все просто и ясно, Хейли, я так сильно люблю все, что связано с тобой! Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и сердечно. Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место! Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы так хорошо дополняем друг друга!»
Накануне в прессе появилась информация о помолвке Джастина Бибера и племянницы кинорежиссера и актера Алека Болдуина, которая произошла в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. В соцсетях это событие прокомментировали родители Бибера.
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