    В Калифорнии суд признал законным соглашение о выплате концерном Volkswagen $10 млрд

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    В Калифорнии суд признал законным соглашение о выплате концерном Volkswagen $10 млрд

    В Калифорнии суд признал законным соглашение о выплате концерном Volkswagen $10 млрд

    Апелляционный суд в США в понедельник признал обоснованным соглашение о выплате 10 миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования дизельного скандала.

    Из вердикта суда: «Для урегулирования группового иска выделяется 10 миллиардов долларов на средства судебной защиты для членов иска. Задачей суда было удостовериться, что урегулирование не является результатом мошенничества, хитрости или сговора между сторонами, и что оно справедливо и подходит всем заинтересованным сторонам».

    В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, по которому Volkswagen обязался потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями.

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