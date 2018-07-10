В Калифорнии суд признал законным соглашение о выплате концерном Volkswagen $10 млрд

Апелляционный суд в США в понедельник признал обоснованным соглашение о выплате 10 миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования дизельного скандала.
Из вердикта суда: «Для урегулирования группового иска выделяется 10 миллиардов долларов на средства судебной защиты для членов иска. Задачей суда было удостовериться, что урегулирование не является результатом мошенничества, хитрости или сговора между сторонами, и что оно справедливо и подходит всем заинтересованным сторонам».
В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, по которому Volkswagen обязался потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями.
Так называемый дизельный скандал, в центре которого оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Властям США удалось доказать, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.
В июне суд Мюнхена принял решение поместить под арест главу автоконцерна Audi, входящего в группу Volkswagen, Руперта Штадлера под арест на время расследования дела о дизельном скандале.
В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, по которому Volkswagen обязался потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями.
Так называемый дизельный скандал, в центре которого оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Властям США удалось доказать, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.
В июне суд Мюнхена принял решение поместить под арест главу автоконцерна Audi, входящего в группу Volkswagen, Руперта Штадлера под арест на время расследования дела о дизельном скандале.
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