    Королевская чета Бельгии и президент Франции прибудут на матч в Петербурге

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    Королевская чета Бельгии и президент Франции прибудут на матч в Петербурге

    Королевская чета Бельгии и президент Франции прибудут на матч в Петербурге

    Королевская чета Бельгии и президент Франции прибудут на матч в Петербурге
  • Фото: Associated Press © 2018, Frederic Sierakowski , Stoyan Nenov

    • Полуфинальный матч ЧМ по футболу, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге, посетят бельгийские король и королева, а также президент Франции.

    Как сообщает La Dernière Heure/Les Sports со ссылкой на информацию пресс-службы королевского дворца, на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу между сбоорными Бельгии и Франции будут присутствовать бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также глава МИД этой страны Дидье Рейндерс.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о планах посетить 10 июля полуфинальный матч, чтобы поддержать национальную сборную. Как отмечает радиостанция RTL, первая леди Франции Брижит Макрон не будет сопровождать своего супруга на футбольный матч. В состав французской делегации войдут бывшие звезды французского футбола Ги Ру и Жан-Пьер Папен, писатель Оливье Без и еще несколько человек.

    Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи французского и российского лидера в этот раз не планируется.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Петербург. В свою очередь, график президента РФ Владимира Путина не предусматривает посещение этого матча. У президентов Путина и Макрона сложились очень добрые и конструктивные отношения, поэтому в данном случае дефицита общения у России с Францией на высшем уровне нет».

    Ранее сообщалось, что команды Бельгии и Франции прибыли в Петербург, заселились в гостиницы и успели провести тренировку.

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