Эрдоган объявил новый состав кабинета министров Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Анкаре состав нового правительства страны.
Как передает ТАСС, первым в истории Турции вице-президентом назначен Фуат Октай. Ранее этой должности не существовало.
В составе нового правительства свои должности сохранили глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, глава Минюста Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Новым главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, возглавлявший ранее Генштаб ВС Турции. А на его пост назначен бывший заместитель главы Минэнерго Фатих Донмез.
Бывший министр энергетики Берат Албайрак станет новым министром финансов и казначейства. Министерство труда, социального обслуживания и семьи возглавила Зехра Зюмрют Сельчук. Министром промышленности и технологий назначен Мустафа Варанк, а министерство торговли возглавит Рухсар Пекджан.
Должность главы министерства сельского и лесного хозяйства займет Бекир Пакдемирли, министерством транспорта и инфраструктуры будет руководить Джахит Туран, главой Минздрава Турции станет Фахреттин Коджа, а Минобразования возглавит Зия Сельчук.
Эрдоган также объявил глав других министерств и ведомств и пообещал, что новый состав правительства будет работать на благо народа Турции.
В понедельник переизбранный президент Турции принес присягу в парламенте страны. С этого дня Турция стала президентской республикой. На церемонию инаугурации были приглашены 5 тысяч гостей. Российскую делегацию возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В составе нового правительства свои должности сохранили глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, глава Минюста Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Новым главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, возглавлявший ранее Генштаб ВС Турции. А на его пост назначен бывший заместитель главы Минэнерго Фатих Донмез.
Бывший министр энергетики Берат Албайрак станет новым министром финансов и казначейства. Министерство труда, социального обслуживания и семьи возглавила Зехра Зюмрют Сельчук. Министром промышленности и технологий назначен Мустафа Варанк, а министерство торговли возглавит Рухсар Пекджан.
Должность главы министерства сельского и лесного хозяйства займет Бекир Пакдемирли, министерством транспорта и инфраструктуры будет руководить Джахит Туран, главой Минздрава Турции станет Фахреттин Коджа, а Минобразования возглавит Зия Сельчук.
Эрдоган также объявил глав других министерств и ведомств и пообещал, что новый состав правительства будет работать на благо народа Турции.
В понедельник переизбранный президент Турции принес присягу в парламенте страны. С этого дня Турция стала президентской республикой. На церемонию инаугурации были приглашены 5 тысяч гостей. Российскую делегацию возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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