    В кофейнях Starbucks откажутся от пластиковых соломинок

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    В кофейнях Starbucks откажутся от пластиковых соломинок

    В кофейнях Starbucks откажутся от пластиковых соломинок

    Компания Starbucks решила ввести ограничения на пластиковые трубочки, поскольку они не поддаются переработке, и заменить их специальными крышками.

    В тысячах кофеен сети в США и Канаде будут использовать вместо пластиковых соломинок специально разработанные крышки стаканов. Компания Starbucks объявила, что первым городом, где в кофейнях сети больше не будут использоваться пластиковые трубочки, станет Сиэтл.

    Исключение будет сделано лишь для фраппучино: кофе со льдом и сбитыми сливками будет подаваться с трубочкой, изготовленной из бумаги или других биоразлагаемых материалов. В компании подчеркивают, что крышки, которые придут на смену пластиковым соломинкам, изготовлены из полипропилена, но их можно перерабатывать.




    В начале июля власти американского Сиэтла ввели запрет на использование пластиковых соломинок и одноразовых пластиковых столовых приборов. Нарушителям грозят крупные штрафы. Кафе и рестораны либо отказаться от пластиковых соломинок, либо перейти на бумажные. Предполагается, что эта мера снизит количество мусора, который не разлагается и не подлежит переработке.

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    В Евросоюзе также рассматривают вопрос введения запрета на использование пластиковых ватных палочек, трубочек для напитков и одноразовой посуды.

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