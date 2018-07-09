В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой без воды оставались 30 тысяч человек

Воронежские коммунальщики ликвидировали масштабную аварию,
из-за которой без водоснабжения в течение дня оставались 30 тысяч жителей Советского района.
Сообщение пресс-службы компании «РВК-Воронеж»: «Сотрудники воронежского „Водоканала“ устранили утечку на стальном водоводе диаметром 600 миллиметров в районе дома 17а по улице Любы Шевцовой. Труба оказалась поврежденной в двух местах. На одном участке установили специальную муфту, на втором — хомут».
Сейчас сварочные работы уже завершены и началось системы водой. Коммунальщики пообещали, что полное восстановление водоснабжения произойдет в течение ближайшего часа.
Авария, из-за которой полностью прекратилась подача холодной и горячей воды для жителей 80 многоквартирных домов, двух микрорайонов и еще нескольких кварталов Воронежа произошла в понедельник около 10:20. В Советском районе Воронежа насчитывается более 150 тысяч жителей, пятая часть из них оказались полностью лишены водоснабжения, пишет ТАСС.
Сейчас сварочные работы уже завершены и началось системы водой. Коммунальщики пообещали, что полное восстановление водоснабжения произойдет в течение ближайшего часа.
Авария, из-за которой полностью прекратилась подача холодной и горячей воды для жителей 80 многоквартирных домов, двух микрорайонов и еще нескольких кварталов Воронежа произошла в понедельник около 10:20. В Советском районе Воронежа насчитывается более 150 тысяч жителей, пятая часть из них оказались полностью лишены водоснабжения, пишет ТАСС.
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