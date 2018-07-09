Суд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка «Советский» по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего главы совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина.
Сообщение пресс-службы Тверского суда Москвы: «Суд заочно избрал в отношении Митрушина С. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Митрушину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве».
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ближайшее время Митрушин будет объявлен в международный розыск. Митрушина подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ближайшее время Митрушин будет объявлен в международный розыск. Митрушина подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».
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