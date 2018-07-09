    Суд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка «Советский» по делу о мошенничестве

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    Суд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка «Советский» по делу о мошенничестве

    Суд заочно арестовал <nobr>экс-главу</nobr> совета директоров банка «Советский» по делу о мошенничестве

    Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего главы совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина.

    Сообщение пресс-службы Тверского суда Москвы: «Суд заочно избрал в отношении Митрушина С. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Митрушину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве».

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ближайшее время Митрушин будет объявлен в международный розыск. Митрушина подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Напомним, Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».

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