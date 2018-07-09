    Китайский «Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере Дзюбы

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Китайский «Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере Дзюбы

    Китайский «Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере Дзюбы

    Китайский «Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере Дзюбы
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Футбольный клуб из Шанхая заинтересован в трансфере нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

    Китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» готов сделать предложение петербургскому «Зениту» по трансферу нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, шанхайский клуб очень заинтересован в получении игрока. В случае получения предложения спортсмену нужно будет принять решения до 13 июля — в этот день закроется период дозаявок в китайской суперлиге. При необходимости окно будет продлено до 15 июля.

    Сообщается также, что в трансфере 29-летнего Дзюбы заинтересован еще один китайский клуб — «Гуанчжоу».

    Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» на правах свободного агента, а часть прошлого сезона провел в тульском «Арсенале» в качестве арендованного игрока, откуда и был вызван в сборную России.

    По результатам ЧМ-2018 американский спортивный телеканал ESPN включил Дзюбу в символическую сборную открытий мирового первенства: российский форвард в пяти матчах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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