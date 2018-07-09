Штраф за борщевик на подмосковных участках составит до 1 млн рублей

В Московской области начали реализовывать первую в стране программу по борьбе с борщевиком.
По разработанному подмосковным минсельхозом законопроекту, собственникам участков, заросших борщевиком, придется заплатить крупный штраф. Сумма штрафа может составить 1 миллиона рублей.
В областном минсельхозе пояснили, что штрафы будут варьироваться. Суммы от 150 тысяч до миллиона рублей предполагаются для юридических лиц, должностные лица будут платить 20–50 тысяч рублей, а физические — в пределах 3–5 тысяч рублей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, принятые меры помогут определить, как собственники земли должны бороться с борщевиком, а также установить полномочия административных комиссий накладывать штрафы.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Андрей Разин Московской области выразил надежду на то, что закон появится уже до конца лета. Сейчас пакет документов согласовывают со смежными органами.
В областном минсельхозе пояснили, что штрафы будут варьироваться. Суммы от 150 тысяч до миллиона рублей предполагаются для юридических лиц, должностные лица будут платить 20–50 тысяч рублей, а физические — в пределах 3–5 тысяч рублей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, принятые меры помогут определить, как собственники земли должны бороться с борщевиком, а также установить полномочия административных комиссий накладывать штрафы.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Андрей Разин Московской области выразил надежду на то, что закон появится уже до конца лета. Сейчас пакет документов согласовывают со смежными органами.
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