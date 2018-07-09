Смольный определил ущерб от пожара в Доме архитектора

Руководство петербургского комитета по охране памятников обратилось в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по поводу пожара в особняке Половцова на Большой Морской, 52.

Возгорание в объекте культурного значения произошло в конце мая. К счастью, огонь не успел существенно распространиться благодаря оперативной работе пожарных. Однако и они не смогли спасти памятник от серьезного ущерба.



По результатам завершившихся проверок и экспертиз в КГИОП определили размер понесенных потерь. Он оказался неожиданно большим даже для специалистов. Примерный ущерб составляет 106 млн рублей.



Эти данные делает жалобу КГИОП в правоохранительные органы более перспективной. Как правило, именно отсутствие заключения по поводу суммы утрат служит поводом к отказу в возбуждении уголовного дела.



Источником возгорания в Доме архитектора (под этим названием дом Половцова более известен) стало электрооборудование на кухне расположенного в особняке ресторана.



Кстати, на время проверок и экспертиз КГИОП вручал пользователю объекта — Союзу архитекторов — предписание приостановить работу учреждения общепита. Однако, по многочисленным свидетельствам, в фешенебельном заведении даже не думали закрываться. Это станет поводом для отдельного разбирательства с привлечением правоохранительных органов.