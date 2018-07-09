В Петербург на матч полуфинала ЧМ прилетел бывший зенитовец Аксель Витсель

Команды Бельгии и Франции прибыли в Петербург, где завтра поборются за путевку в финал чемпионата мира.

Футболисты уже заселились в гостиницы. При этом «трехцветные» даже успели провести предматчевую тренировку. В то время как «Красные дьяволы» прилетели позже.



На «Стадионе Санкт-Петербург» главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и футболист Кевин Де Брюйне дали предматчевую конференцию.



Кроме того, болельщиков поприветствовал и бывший зенитовец, полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель. Сразу по прилету он разместил в социальных сетях фото с трапа самолета и добавил лаконичный пост: «Петербург, я скучал по тебе».