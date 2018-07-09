    Питерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета. Санкт-Петербург, граффити, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета

    Питерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета

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    Питерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета

    Питерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета

    Питерское граффити с Черчесовым закрасили ради нового тренерского портрета

      Художники из арт-группы HoodGraff радикально решили вопрос с испорченным граффити на Петроградской стороне.

      Сегодня в Пушкарском саду прошла операция по восстановлению основного орудия труда всенародно любимого тренера сборной России Станислава Черчесова. Когда российская сборная уступила хорватам в четвертьфинале ЧМ неизвестные хулиганы «ампутировали» на портрете указательный палец на правой руке наставника.

      Но оказалось, что в этой истории с закрашиванием граффити на трансформаторной будке гораздо более закрученный сюжет, чем просто горечь от поражения. Помешать семерым вандалам испортить граффити накануне пытались две девушки, однако хулиганы повалили одну из свидетельниц на землю и, по словам подруги, даже ударили ногой.

      Сейчас пострадавшие залечивают травмы и пока еще не успели обратиться полицию, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов. В настоящее же время жители Петроградского района гадают, какое изображение появится в Пушкарском саду завтра и какому футбольному поединку посвятят уличные художники свое осеннее произведение.

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