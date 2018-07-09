    Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

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    • Фото: rostec.ru
    Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

    Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

    Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий
  • Фото: rostec.ru

    • Холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех представил на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» новую версию сверхпрочного ноутбука для экстремальных условий. Вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+».

    Компьютер ЕС1866 может использоваться силовиками для работы с секретной информацией в полевых условиях и гражданскими лицами — на промышленных производствах, в сельском хозяйстве, при оказании медицинской помощи вне медицинских учреждений и в условиях ЧС, говорится в сообщении Ростеха.

    Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава. Устройство устойчиво к вибрациям, ударам, попаданию воды. Ноутбук может работать при экстремальных температурах — от минус 20 до плюс 55 градусов.

    Кроме того, компьютер работает на базе операционной системы «Эльбрус», что, как подчеркивают в корпорации, важно в условиях растущего числа киберугроз.

    Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех: «Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе „Эльбрус“ и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации».

    Отмечается, что ноутбук готов к запуску в серийное производство.

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