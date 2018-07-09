Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

Холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех представил на международной промышленной выставке
«Иннопром-2018» новую версию сверхпрочного ноутбука для экстремальных условий. Вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+».
Компьютер ЕС1866 может использоваться силовиками для работы с секретной информацией в полевых условиях и гражданскими лицами — на промышленных производствах, в сельском хозяйстве, при оказании медицинской помощи вне медицинских учреждений и в условиях ЧС, говорится в сообщении Ростеха.
Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава. Устройство устойчиво к вибрациям, ударам, попаданию воды. Ноутбук может работать при экстремальных температурах — от минус 20 до плюс 55 градусов.
Кроме того, компьютер работает на базе операционной системы «Эльбрус», что, как подчеркивают в корпорации, важно в условиях растущего числа киберугроз.
Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех: «Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе „Эльбрус“ и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации».
Отмечается, что ноутбук готов к запуску в серийное производство.
Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава. Устройство устойчиво к вибрациям, ударам, попаданию воды. Ноутбук может работать при экстремальных температурах — от минус 20 до плюс 55 градусов.
Кроме того, компьютер работает на базе операционной системы «Эльбрус», что, как подчеркивают в корпорации, важно в условиях растущего числа киберугроз.
Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех: «Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе „Эльбрус“ и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации».
Отмечается, что ноутбук готов к запуску в серийное производство.
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