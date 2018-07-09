    В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи. Великобритания, монархи и августейшие особы, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

    В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

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    В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

    В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

    В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

      В Лондоне сегодня крестили младшего правнука королевы — двухмесячного принца Луи. Он является пятым в очереди на трон.

      Церемония была закрытой и прошла в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс. Журналистов туда не пустили — протокольную съемку вели операторы монаршей семьи.

      На обряд принца Луи привезли его родители — Уильям и Кейт, а также брат Луи Джордж и его сестра Шарлотта. Приехал также дядя — принц Гарри с супругой, и дед — принц Чарльз с женой.

      Елизавета II мероприятие пропустила. Луи по заведенной традиции крестил лично архиепископ Кентерберийский. Сообщается, что у принца теперь шесть крестных родителей.

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