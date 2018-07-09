В Великобритании крестили двухмесячного принца Луи

В Лондоне сегодня крестили младшего правнука королевы — двухмесячного принца Луи. Он является пятым в очереди на трон.

Церемония была закрытой и прошла в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс. Журналистов туда не пустили — протокольную съемку вели операторы монаршей семьи.



На обряд принца Луи привезли его родители — Уильям и Кейт, а также брат Луи Джордж и его сестра Шарлотта. Приехал также дядя — принц Гарри с супругой, и дед — принц Чарльз с женой.



Елизавета II мероприятие пропустила. Луи по заведенной традиции крестил лично архиепископ Кентерберийский. Сообщается, что у принца теперь шесть крестных родителей.