    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки. Великобритания, Европейский союз, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

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    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

      Великобританию в эти дни потрясли сразу две сенсационные отставки. Из правительства чуть ли не со скандалом ушли министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон — пожалуй, самый противоречивый глава Форин-офиса в истории.

      Борис Джонсон не просто мог позволить себе резкие высказывания, а еще и облекал их в поэтическую форму. Неужели «не вынесла душа поэта»? Этим вопросом сегодня задается и Лондон, и Москва, где хорошо помнят пассажи Джонсона про длинную руку Кремля, агрессию против Британии, историю с «Новичком» и бойкот чемпионата мира по футболу.

      Британские газеты пишут: кабинет министров Терезы Мэй трещит по швам, стране грозит политический кризис, и новые отставки якобы не за горами.

      Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, та концепция «развода» с Евросоюзом, которую представила своему кабинету министров Тереза Мэй, оказалась настолько вялой и мягкой, что была практически неощутима. Теперь Джонсон и Дэвис — сторонники «жесткого» Brexit — считают, что своим демаршем они могут изменить ход событий.

      Подробности — в репортаже.

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