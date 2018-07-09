После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки

Великобританию в эти дни потрясли сразу две сенсационные отставки. Из правительства чуть ли не со скандалом ушли министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон — пожалуй, самый противоречивый глава
Форин-офиса в истории.
Борис Джонсон не просто мог позволить себе резкие высказывания, а еще и облекал их в поэтическую форму. Неужели «не вынесла душа поэта»? Этим вопросом сегодня задается и Лондон, и Москва, где хорошо помнят пассажи Джонсона про длинную руку Кремля, агрессию против Британии, историю с «Новичком» и бойкот чемпионата мира по футболу.
Британские газеты пишут: кабинет министров Терезы Мэй трещит по швам, стране грозит политический кризис, и новые отставки якобы не за горами.
Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, та концепция «развода» с Евросоюзом, которую представила своему кабинету министров Тереза Мэй, оказалась настолько вялой и мягкой, что была практически неощутима. Теперь Джонсон и Дэвис — сторонники «жесткого» Brexit — считают, что своим демаршем они могут изменить ход событий.
Подробности — в репортаже.
Британские газеты пишут: кабинет министров Терезы Мэй трещит по швам, стране грозит политический кризис, и новые отставки якобы не за горами.
Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, та концепция «развода» с Евросоюзом, которую представила своему кабинету министров Тереза Мэй, оказалась настолько вялой и мягкой, что была практически неощутима. Теперь Джонсон и Дэвис — сторонники «жесткого» Brexit — считают, что своим демаршем они могут изменить ход событий.
Подробности — в репортаже.
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