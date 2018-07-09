Британские болельщики опровергли злые мифы о России

В среду, 11 июля в московских «Лужниках» Хорватия сыграет со сборной Англии. Английская сборная, дойдя до полуфинала, сделала все возможное, чтобы к России было приковано внимание всех болельщиков Соединенного Королевства и стран Содружества.
Англичане — нация, которая кичится своей организованностью и трясется над ежедневником. Сейчас в ресторанах уже бронируют столики на Рождество — скидка 5% тому, кто летом помнит о зиме. Но случился глобальный сбой системы по Гринвичу. Нужно все бросать и мчаться в Россию — без билета на матч, без брони гостиницы, в последний момент запрыгивая в самолет.
Болельщики Джон и Брайан улетели из аэропорта Хитроу этим утром. Сказали, что друг-англичанин, который живет в России с начала чемпионата, ждет их с билетами на матч. Друг с начала игр обрусел — он уже не Кевин, а немного Колян.
Кевин, болельщик: «На старте ЧМ в России фанатов английской сборной было совсем немного, но ситуация начала меняться после успехов команды. А болельщики, оставшиеся в Великобритании, увидели реакцию соотечественников, приехавших в Россию, которые очень позитивно отзывались о чемпионате».
Английские болельщики решились ехать из-за выхода своей команды в полуфинал. Значит, раньше не очень в это верили. С другой стороны, настало и отрезвление. Оказалось, что в английских газетах врут. Теперь ВВС отдыхает, работают сарафанное радио, Twitter и YouTube.
Так, 17-летний английский подросток и его отец, путешествующие по России с начала чемпионата, по пальцам перечислили и по очереди опрокинули все мифы. Их было семь. Теперь вместо семи злых сплетен появились семь чудес света, причем количество просмотров этого ролика в несколько раз больше печатного тиража газеты Guardian.
Единственная проблема английских болельщиков — резко подскочившие цены на авиабилеты. Остается единственный относительно недорогой способ. Вбить в навигатор Москву и провести 32 часа за рулем. Маршрут предусматривает переезд на пароме — это еще три часа. В общем, если выехать сегодня, то в среду машина с английскими номерами может въехать в Москву со стороны Кутузовского проспекта. Звучит, как начало романа. Но у всех, кто доберется, роман с Россией обязательно состоится, уверена корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Болельщики Джон и Брайан улетели из аэропорта Хитроу этим утром. Сказали, что друг-англичанин, который живет в России с начала чемпионата, ждет их с билетами на матч. Друг с начала игр обрусел — он уже не Кевин, а немного Колян.
Кевин, болельщик: «На старте ЧМ в России фанатов английской сборной было совсем немного, но ситуация начала меняться после успехов команды. А болельщики, оставшиеся в Великобритании, увидели реакцию соотечественников, приехавших в Россию, которые очень позитивно отзывались о чемпионате».
Английские болельщики решились ехать из-за выхода своей команды в полуфинал. Значит, раньше не очень в это верили. С другой стороны, настало и отрезвление. Оказалось, что в английских газетах врут. Теперь ВВС отдыхает, работают сарафанное радио, Twitter и YouTube.
Так, 17-летний английский подросток и его отец, путешествующие по России с начала чемпионата, по пальцам перечислили и по очереди опрокинули все мифы. Их было семь. Теперь вместо семи злых сплетен появились семь чудес света, причем количество просмотров этого ролика в несколько раз больше печатного тиража газеты Guardian.
Единственная проблема английских болельщиков — резко подскочившие цены на авиабилеты. Остается единственный относительно недорогой способ. Вбить в навигатор Москву и провести 32 часа за рулем. Маршрут предусматривает переезд на пароме — это еще три часа. В общем, если выехать сегодня, то в среду машина с английскими номерами может въехать в Москву со стороны Кутузовского проспекта. Звучит, как начало романа. Но у всех, кто доберется, роман с Россией обязательно состоится, уверена корреспондент НТВ Лиза Герсон.
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