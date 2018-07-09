    Порошенко призвал «запечатать» границу с Россией

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    Порошенко призвал «запечатать» границу с Россией

    Порошенко призвал «запечатать» границу с Россией

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости развернуть миротворцев ООН на всей территории Донбасса и «запечатать» границу с Россией.

    Такое заявление Порошенко сделал после переговоров с руководством Евросоюза в Брюсселе. При этом он подчеркнул, что Москва «должна согласиться» на размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, включая границу с Россией, передает РИА Новости.

    Петр Порошенко: «Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с РФ».

    Ранее Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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