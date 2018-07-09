В Москве арестованы аферисты, ограбившие журналиста BBC

Таганский суд Москвы санкционировал арест двух подозреваемых в краже вещей у английского корреспондента BBC в московском такси.
Подозреваемых Седракяна Лендруша и Бадаляна Арамаиса заключили под стражу до 7 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Танагского суда Юлия Сухинина.
На британского журналиста напали 34-летний уроженец Республики Армения и 37-летний уроженец Удмуртской Республики. Оба постоянно проживают в Москве. Злоумышленники, которые занимались нелегальным извозом, предложили иностранцу свои услуги, посадили в машину и угостили кофе, после чего тот потерял сознание. Проснувшись, он обнаружил пропажу iPhone 8 и кредитных карт.
За это время преступники успели воспользоваться банковским счетом британца и потратили в одном из супермаркетов 520 фунтов (около 43 тысяч рублей). Подозреваемых задержали, они сознались в содеянном.
Потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.
На британского журналиста напали 34-летний уроженец Республики Армения и 37-летний уроженец Удмуртской Республики. Оба постоянно проживают в Москве. Злоумышленники, которые занимались нелегальным извозом, предложили иностранцу свои услуги, посадили в машину и угостили кофе, после чего тот потерял сознание. Проснувшись, он обнаружил пропажу iPhone 8 и кредитных карт.
За это время преступники успели воспользоваться банковским счетом британца и потратили в одном из супермаркетов 520 фунтов (около 43 тысяч рублей). Подозреваемых задержали, они сознались в содеянном.
Потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.
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