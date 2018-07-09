Дикая семга в Мурманской области гибнет от неизлечимой болезни

На Кольском полуострове от малоизученного неизлечимого заболевания гибнет дикая семга.
По данным ветеринаров, рыба погибает от редкого заболевания — ульцеративного дермального некроза. Болезнь неопасна для человека и поражает только дикую рыбу. Однако методов лечения от нее в настоящий момент не существует.
Ветеринары также не знают, как именно происходит заражение. По словам председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина, рыба заражается либо в результате контакта с больными особями, либо болезнь передается через икру.
Заболевшие особи покрываются кожными язвами, когда возвращаются на нерест в пресную воду. Чаще всего заболевание наблюдается у семги и морской форели и может привести к массовой гибели рыбы. Подобные случаи выявлены в Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.
Ветеринары также не знают, как именно происходит заражение. По словам председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина, рыба заражается либо в результате контакта с больными особями, либо болезнь передается через икру.
Заболевшие особи покрываются кожными язвами, когда возвращаются на нерест в пресную воду. Чаще всего заболевание наблюдается у семги и морской форели и может привести к массовой гибели рыбы. Подобные случаи выявлены в Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.
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