    Дикая семга в Мурманской области гибнет от неизлечимой болезни

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    Дикая семга в Мурманской области гибнет от неизлечимой болезни

    Дикая семга в Мурманской области гибнет от неизлечимой болезни

    На Кольском полуострове от малоизученного неизлечимого заболевания гибнет дикая семга.

    По данным ветеринаров, рыба погибает от редкого заболевания — ульцеративного дермального некроза. Болезнь неопасна для человека и поражает только дикую рыбу. Однако методов лечения от нее в настоящий момент не существует.

    Ветеринары также не знают, как именно происходит заражение. По словам председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина, рыба заражается либо в результате контакта с больными особями, либо болезнь передается через икру.

    Заболевшие особи покрываются кожными язвами, когда возвращаются на нерест в пресную воду. Чаще всего заболевание наблюдается у семги и морской форели и может привести к массовой гибели рыбы. Подобные случаи выявлены в Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.

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