    «Полномасштабный кризис»: стала известна причина отставки Бориса Джонсона

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    «Полномасштабный кризис»: стала известна причина отставки Бориса Джонсона

    «Полномасштабный кризис»: стала известна причина отставки Бориса Джонсона

    «Полномасштабный кризис»: стала известна причина отставки Бориса Джонсона
  • Фото: Associated Press © 2018, Stefan Rousseau

    • Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за раскола в правительстве по поводу Brexit.

    Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента о так называемом «мягком» плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны, передает BBC. Правительство Великобритании выпустило сообщение, что Тереза Мэй приняла отставку Джонсона и благодарит его за проделанную работу.

    Политический корреспондент BBC отмечает, что уход Джонсона «превратил неловкую и сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис».

    О правительственном кризисе в Великобритании говорит и представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Комментируя отставку Джонсона, она пишет, что в Великобритании «все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса».

    Мария Захарова, МИД РФ: «Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».

    Накануне в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Эта отставка связана с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В конце прошлой недели британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем, и Тереза Мэй объявила: Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, а министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. Новым министром по Brexit сегодня был назначен экс-министр по делам жилищного строительства Доминик Рааб.

    План Терезы Мэй предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также создание «совместной таможенной территории». Сторонники «жесткого» Brexit считают, что предлагаемая стратегия сохранит зависимость Великобритании от Евросоюза.

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