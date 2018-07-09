    Роспотребнадзор запретил купание на всех пляжах Анапы и Геленджика

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    Роспотребнадзор запретил купание на всех пляжах Анапы и Геленджика

    Роспотребнадзор запретил купание на всех пляжах Анапы и Геленджика

    Роспотребнадзор запретил купание на всех пляжах Анапы и Геленджика
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив

    • На двух российских курортах запретили купание из-за холодной воды и аварии на канализационно-насосной станции.

    Роспотребнадзор запретил жителям и гостям Анапы и Геленджика купаться на пляжах двух городов. Как сообщили ТАСС в службе спасения Анапы, запрет на купание в этом городе связан с перетоком холодной воды с южных берегов Черного моря.

    Представитель службы спасения Анапы: «Купание на всех пляжах запрещено, потому что очень холодная вода — от 14 до 20 градусов».

    Запрет на купание в бухте около Геленджика связан с аварией на канализационно-насосной станции, сообщили в Роспотребнадзоре. Прорыв в сети произошел в пятницу, но его последствия до сих пор не устранены, поэтому туристам и жителям города рекомендуется выбирать пляжи в пригороде.

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