В Домодедово задержали прилетевшего из Антальи пьяного буйного пассажира

Столичные правоохранители разбираются пьяным дебоширом, который во время перелета из Анатльи в Москву грязно ругался и пытался устроить драку.
Как сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, полицейские задержали нетрезвого хулигана в аэропорту Домодедово за брань и попытки спровоцировать на драку пассажиров рейса Анталья — Москва во время полета.
Установлено, что на борту самолета, следовавшего с турецкого курорта в российскую столицу, пьяный гражданин грубо нарушал общественный порядок, ругал матом пассажиров и членов экипажа, бродил по салону, провоцировал пассажиров на конфликт и пытался устроить драку, игнорируя замечания командира воздушного судна.
После посадки в Домодедово хулигана встретили сотрудниками транспортной полиции. Материалы дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремный срок до 5 лет.
Установлено, что на борту самолета, следовавшего с турецкого курорта в российскую столицу, пьяный гражданин грубо нарушал общественный порядок, ругал матом пассажиров и членов экипажа, бродил по салону, провоцировал пассажиров на конфликт и пытался устроить драку, игнорируя замечания командира воздушного судна.
После посадки в Домодедово хулигана встретили сотрудниками транспортной полиции. Материалы дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремный срок до 5 лет.
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