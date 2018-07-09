Премьер-министр Польши назвал условие примирения с Украиной

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне.
Такое заявление польский премьер сделал во время церемонии, посвященной памяти жертв Волынской резни, которая прошла во Вроцлаве. Моравецкий возложил цветы к памятнику жертвам запрещенной в России Украинской повстанческой армии, передает РИА Новости.
Матеуш Моравецкий: «Преступления, в отношении которых не хватает слов даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть. Примирение между народами Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах».
Польские историки расценивают события 1943 года, которые называют Волынской резней, как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Кульминацией событий считается произошедшее 11 июля 1943 года, когда украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень.
На Украине же эти события считают следствием войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией (экстремистская группировка, запрещена в РФ), в которой участвовало и мирное население. Свои потери Украина оценивает в 10–20 тысяч человек.
Матеуш Моравецкий: «Преступления, в отношении которых не хватает слов даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть. Примирение между народами Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах».
Польские историки расценивают события 1943 года, которые называют Волынской резней, как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Кульминацией событий считается произошедшее 11 июля 1943 года, когда украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень.
На Украине же эти события считают следствием войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией (экстремистская группировка, запрещена в РФ), в которой участвовало и мирное население. Свои потери Украина оценивает в 10–20 тысяч человек.
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