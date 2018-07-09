Юнкер назвал условие дальнейшего финансирования Украины

Украина получит финансирование от ЕС только в том случае, если продолжит реформы, заявил председатель Еврокомиссии.
Выделение Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 млрд евро возможно только в том случае, если Киев продолжит реализацию реформ, в частности, формирование антикоррупционного суда. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе, передает ТАСС.
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко».
Напомним, на создании антикоррупционного суда на Украине настаивал также МВФ; это было одним из условий для того, чтобы фонд продолжил кредитование Киева. Верховная рада одобрила закон 7 июня, 26 июня указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.
26 июня Совет ЕС согласился выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Предполагается, что средства будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко».
Напомним, на создании антикоррупционного суда на Украине настаивал также МВФ; это было одним из условий для того, чтобы фонд продолжил кредитование Киева. Верховная рада одобрила закон 7 июня, 26 июня указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.
26 июня Совет ЕС согласился выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Предполагается, что средства будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.
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