Улицы Ярославля ушли под воду после ливня

Сегодня днем на Ярославль обрушился ливень с грозой, улицы города затопило. Жители снимают происходящее на камеры и выкладывают фото и видео в Интернет.
Подтоплен оказался центр Ярославля. На пересечении улиц Пушкина и Ушинского воды почти по колено, затоплены проспект Ленина, улицы Большая Октябрьская и Победы, а житель дома на улице Салтыкова-Щедрина пожаловался, что из-за огромной лужи у самого крыльца люди не могут выйти из подъезда.
Площадь перед городским вокзалом тоже в воде. Как передает ТАСС, на территории вокзала есть проблемы с ливневой канализацией, в 2013 году сильный ливень затопил подземные переходы. «Каждый год одно и то же», — жалуются жители Ярославля в соцсетях и делятся видеозаписями с последствиями непогоды. Из-за невозможности передвигаться по городу услуги такси резко подорожали. За поездку из центра до Дзержинского района придется заплатить в полтора раза больше, чем в обычные дни.
Ранее региональное управление МЧС не предупреждало о надвигающейся непогоде и возможных последствиях. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал только о кратковременных дождях и грозах.
Площадь перед городским вокзалом тоже в воде. Как передает ТАСС, на территории вокзала есть проблемы с ливневой канализацией, в 2013 году сильный ливень затопил подземные переходы. «Каждый год одно и то же», — жалуются жители Ярославля в соцсетях и делятся видеозаписями с последствиями непогоды. Из-за невозможности передвигаться по городу услуги такси резко подорожали. За поездку из центра до Дзержинского района придется заплатить в полтора раза больше, чем в обычные дни.
Ранее региональное управление МЧС не предупреждало о надвигающейся непогоде и возможных последствиях. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал только о кратковременных дождях и грозах.
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