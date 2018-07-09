Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Британский
премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы министра иностранных дел страны.
О том, кто придет на смену Борису Джонсону, будет объявлено позднее, говорится в заявлении правительства Великобритании.
Джонсон занимал пост главы британского МИДа с июля 2016 года. Он является активным сторонником и пропагандистом Brexit.
Накануне в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Эта отставка связана с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В конце прошлой недели британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем, и Тереза Мэй объявила: Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, а министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. Новым министром по Brexit сегодня был назначен экс-министр по делам жилищного строительства Доминик Рааб.
Джонсон занимал пост главы британского МИДа с июля 2016 года. Он является активным сторонником и пропагандистом Brexit.
Накануне в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Эта отставка связана с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В конце прошлой недели британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем, и Тереза Мэй объявила: Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, а министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. Новым министром по Brexit сегодня был назначен экс-министр по делам жилищного строительства Доминик Рааб.
Комментарии