    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

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    • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville
    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку
  • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville

    • Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы министра иностранных дел страны.

    О том, кто придет на смену Борису Джонсону, будет объявлено позднее, говорится в заявлении правительства Великобритании.

    Джонсон занимал пост главы британского МИДа с июля 2016 года. Он является активным сторонником и пропагандистом Brexit.

    Накануне в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Эта отставка связана с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В конце прошлой недели британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем, и Тереза Мэй объявила: Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, а министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. Новым министром по Brexit сегодня был назначен экс-министр по делам жилищного строительства Доминик Рааб.

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