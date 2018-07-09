«Модный Dom Udelka»: в Петербурге представили самую дешевую коллекцию одежды

В Петербурге прошел показ модной коллекции, которую с большой долей вероятности можно назвать самой дешевой в мире. 30 комплектов одежды обошлись автору в 2 тысячи рублей.
23-летняя петербурженка Алина Вайндрук не обычный кутюрье, а скорее, страстный кладоискатель вещей на главном блошином рынке города у железнодорожной станции «Удельная».
При этом девушкой движет не столько бюджетный шопоголизм, сколько желание решить экологические проблемы. Средства от аукциона раскладушечно-подиумных вещей Алина намерена перечислить в фонд поддержки раздельного сбора мусора. Идейную и экономическую сторону нового модного формата она изложила в интервью НТВ.
Алина Вайндрук, автор коллекции «Модный Dom Udelka»: «Идея пришла пару месяцев назад. И как только она пришла, я в течение двух месяцев каждые выходные ездила на Уделку искала, смотрела, присматривалась. Могла по несколько часов там проводить.
Друзья говорят, что у меня есть навык найти в куче одежды, которая продается по 20 рублей, что-то интересное. Ведь если кто-то смотрит сверху две кофточки и уходит дальше, то у меня начинается такой азарт.
Приходя на Уделку, ставлю себе лимит — до 100 рублей, потому что в этом есть свой азарт. Если вещи стоят 200–300 рублей, точно такую же вещь можно в масс-маркете купить на распродаже. Это теряет свою изюминку».
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
При этом девушкой движет не столько бюджетный шопоголизм, сколько желание решить экологические проблемы. Средства от аукциона раскладушечно-подиумных вещей Алина намерена перечислить в фонд поддержки раздельного сбора мусора. Идейную и экономическую сторону нового модного формата она изложила в интервью НТВ.
Алина Вайндрук, автор коллекции «Модный Dom Udelka»: «Идея пришла пару месяцев назад. И как только она пришла, я в течение двух месяцев каждые выходные ездила на Уделку искала, смотрела, присматривалась. Могла по несколько часов там проводить.
Друзья говорят, что у меня есть навык найти в куче одежды, которая продается по 20 рублей, что-то интересное. Ведь если кто-то смотрит сверху две кофточки и уходит дальше, то у меня начинается такой азарт.
Приходя на Уделку, ставлю себе лимит — до 100 рублей, потому что в этом есть свой азарт. Если вещи стоят 200–300 рублей, точно такую же вещь можно в масс-маркете купить на распродаже. Это теряет свою изюминку».
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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