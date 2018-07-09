    Петербургский фестиваль «Опера — всем» откроют «Царской невестой». Санкт-Петербург, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский фестиваль «Опера — всем» откроют «Царской невестой»

    Петербургский фестиваль «Опера — всем» откроют «Царской невестой»

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    Петербургский фестиваль «Опера — всем» откроют «Царской невестой»

    Петербургский фестиваль «Опера — всем» откроют «Царской невестой»

      С надеждой на хорошую погоду организаторы фестиваля «Опера — всем» объявили о скором старте проекта под открытым небом.

      По традиции 12 июля уже в седьмой раз он откроется именно в день покровителей города — святых апостолов Петра и Павла, в крепости, которая носит их имена.

      На Заячьем острове дадут оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Как и обычно вход будет бесплатный. 15 июля здесь же, на Соборной площади, дадут оперную классику — «Макбет» Верди.

      На Елагином острове покажут «Манон Леско» Пуччини. А «Похищение из Сераля» Моцарта гости смогут услышать на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Ею в этом году и закроют фестиваль. У всех постановок в этом году один художник. Но Юлии Гольцовой удалось найти разные образы для каждой постановки под открытым небом.

      Дирижер Фабио Мастранджело уже начал задумываться о юбилейном фестивале, который пройдет через три года. В качестве оперной сцены он мечтает использовать стадион «Петровский». И в этом случае оперу смогут услышать больше 20 тысяч человек.

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